Российская авиация поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ Группировка войск «Восток» уничтожила пункты дислокации трех бригад ВСУ

Фото: МО РФ

Авиация группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены одно орудие и три минометных расчета противника.

В ходе контрбатарейной борьбы, противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и три минометных расчета. Авиационными ударами поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе Урожайного, 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, — рассказал офицер.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Восток» также отразили атаку ВСУ в направлении Приютного. Группировка получила поддержку от расчетов артиллерии и тяжелых огнеметных систем. При этом штурмовые подразделения «Востока» улучшили тактическое положение около Приютного, населенных пунктов Новозлатополь и Червоное. Там они заняли опорные пункты противника. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнил Чехов.

Кроме того, у противника уничтожены танк, гаубицы М777 и зенитный ракетный комплекс «Бук». Офицер подчеркнул, что артиллерия группировки поразила склады с боеприпасами в районах Урожайного и севернее Никольского, а также узел связи ВСУ в районе Новоукраинки.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по цехам бронетанкового завода, расположенного в Харькове. В цехах ремонтировалась и восстанавливалась военная техника ВСУ. Кроме того, российская армия поразила склад вооружения украинской 41-й механизированной бригады, расположенный в районе Купянска.