Российская артиллерия уничтожила расположение СБУ в Херсоне ТАСС: артиллерия поразила расположение специалистов СБУ из Киева в Херсоне

Фото: МО РФ

Российская артиллерия поразила расположение киевских специалистов Службы безопасности Украины в Херсоне, заявил представитель пророссийского подполья в городе. По его словам, которые приводит ТАСС, уничтожены как минимум несколько силовиков.

Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон, по нему отработала российская артиллерия. После удара на месте фиксируется множество раненых и как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима, — заявил он.

При этом отмечается, что украинские силовики ведут активный поиск пророссийского населения в городе. Представитель подполья подчеркнул, что в Херсоне проводятся «чистки».

В городе сильный шухер. Наши ребята сейчас все ушли в тень. Чистки начались после удара по расположению сотрудников СБУ, приехавших из Киева, — рассказал он.

Ранее глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. При этом аналогичные предупреждения уже звучали на территории населенного пункта несколькими часами ранее. Кроме этого, поздно ночью 26 февраля в городе также была зафиксирована серия взрывов.