Российская артиллерия уничтожила пехоту ВСУ под Артемовском

Фото: Минобороны России

Российские артиллеристы из отряда специального назначения «Викинг» Вооруженных сил России ликвидировали украинскую пехоту при попытке контратаки. Удар по ВСУ был нанесен около населенного пункта Клещеевка под Артемовском, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат выявил живую силу врага в лесопосадке. Получив координаты, российская артиллерия нанесла точный удар по пехоте Вооруженных сил Украины.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о нанесении удара высокоточным оружием по складу авиационного вооружения украинской армии, где хранились боеприпасы. По данным ведомства, цель удара достигнута, объект уничтожен. Точное местоположение объекта не раскрывалось.

До этого стало известно, что штурмовые подразделения российской армии заняли опорный пункт противника на Купянском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе боя были разгромлены две роты Вооруженных сил Украины. Противник предпринял по меньшей мере девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии. Также солдатам удалось уничтожить боевые бронированные машины ВСУ «Козак».