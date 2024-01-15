Российская артиллерия уничтожила две группы украинских пехотинцев МО: артиллерия ВДВ уничтожила на правом берегу Днепра две группы пехоты ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Артиллеристы ВДВ РФ с помощью гаубиц 2А65 «Мста-Б» уничтожили две группы пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщили в российском Министерстве обороны. Там отметили, что корректировка ударов производилась при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Благодаря слаженной работе разведчиков и расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» одного из артиллерийских подразделений ВДВ группировки войск «Днепр», была пресечена попытка подготовки к погрузке на плавсредства двух групп пехоты ВСУ на правом берегу Днепра, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным ведомства, на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana-2 и орудие «Гвоздика».

Также стало известно, что расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами». Военная техника противника была вычислена дронами Zala. В Минобороны напомнили, что Zala оснащены мощной оптической камерой и тепловизором. Полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей ведутся расчетами ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно.