Российская армия разгромила эшелон с западной техникой на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Российские военные ударили по эшелону с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. Цель поражена оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Отмечается, что под удар попали личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея в Харьковской области. А также ликвидирована живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил об ударе Вооруженных сил России по зданию в Харькове, где в этот момент находились представители Службы безопасности Украины и военнослужащие из Чехии. По данным канала, иностранцы обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ. По словам источника канала, ударом ликвидировано семь чешских офицеров. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого MK.RU писал, что ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ. По информации издания, объекты стали целями российских бойцов после поставок на Украину военной помощи из США. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.