Российская армия нанесла ракетный удар по радиолокационной станции ВСУ Военкор Котенок показал видео нанесения удара по радиолокационной станции ВСУ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео ракетного удара Вооруженных сил России по радиолокационной станции ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, атака была произведена возле села Великая Костромка.

Днепропетровская область — момент ракетного удара по украинской радиолокационной станции СТ-68УМ в районе н. п. Великая Костромка, — написал журналист.

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВС России ликвидировали два склада авиационных боеприпасов ВСУ на военных аэродромах в Долгинцево и Днепропетровске. В ведомстве добавили, что также российская армия поразила радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме того, российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской области. В министерстве добавили, что в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик и в Херсонской области было уничтожено 18 дронов ВСУ.

Ранее расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации. В МО подчеркнули, что военнослужащие продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ.