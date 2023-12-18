Российская армия берет штурмом опорники ВСУ: новости СВО на утро 18 декабря Десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Артемовска

Фото: МО РФ

Подразделения ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах противника. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 17 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российские «Дафни» призывают солдат ВСУ сдаться в плен

Российские специалисты разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует картинку с яркой надписью «149.200 вызывай Волгу и живи» прямо на вид с бортовой камеры украинских FPV-пилотов, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, эта частота применяется российскими войсками для достижения договоренности с украинскими бойцами о добровольной сдаче в плен.

В США признали успех российских войск и назвали число потерь ВСУ

У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, российские войска начали теснить истощенного противника.

Украина теряет до 90% своих мобилизованных, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону. По его словам, это происходит из-за их низкой эффективности.

Он выразил убеждение, что НАТО несет ответственность за гибель украинцев. Исходя из этого, Риттер заключил, что руководство Вооруженных сил США следует уволить из-за никой квалификации.

Фото: МО Украины

Новогодний подарок Путину от Украины

Россия получила неожиданный новогодний подарок в виде возрастающего раскола в киевской верхушке и снижения уровня поддержки со стороны западных союзников, пишет Mainichi Shimbun. По мнению авторов японского издания, Украина находится в критическом положении: на фоне провального контрнаступления ВСУ отношения между правительством и военными начинают разрушаться.

В статье отмечается, что военным Украины так и не удалось прорвать оборонительную линию российской армии, укрепленную минными полями. Российская армия, в свою очередь, эффективно справляется с передовой техникой, поставленной Западом. Обострение конфликта в секторе Газа затмевает международный интерес к Украине, говорится в материале.

ВСУ готовят три линии обороны

ВСУ готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова. В эфире всеукраинского телемарафона она признала, что Киев вынужден пойти на это из-за нехватки боеприпасов.

Фото: МО Украины

Более того, по словам Устиновой, даже наличие финансирования не даст гарантий поддержания активности на фронте, поскольку не будет хватать снарядов, так как «в мире они заканчиваются».

Насильная мобилизация на Украине продолжается

Киев не может отказаться от принудительной мобилизации, поскольку ситуация на фронте требует поддержания численности личного состава, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на дискуссионной панели «2024: вызовы и перспективы». По его словам, текущий рекрутинг не способен покрыть потребности армии.

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