Росприроднадзор подал иск против «Норникеля» из-за сброса сточных вод

https://static.news.ru/photo/69ef1d0a-77f2-11eb-bfe8-96000091f725_660.jpg Фото: nornickel.ru

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск Енисейского управления Росприроднадзора против «Норникеля». С компании хотят взыскать 12,5 млн рублей в качестве возмещения вреда за сброс сточных вод.

В рамках административного расследования Росприроднадзора установлено, что 28 июня 2020 года работниками ПАО «ГМК „Норильский никель“» через тело низовой дамбы (хвостохранилище. — NEWS.ru) переброшены два гибких трубопровода, подключённых к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны города Норильска, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

Был проведён анализ отобранных проб почвы. Результаты показали загрязнение почвы сточными водами хвостохранилища. Из-за сброса сточных вод произошло ухудшение почвы — в частности, оказалась снижена массовая доля органического вещества в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами.

Истец оценивает причинённый вред в 12 549 600 рублей. В течение пяти рабочих дней после поступления иска будет решён вопрос о принятии заявления к производству.

Ранее NEWS.ru писал, что «Норникель» не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей за ущерб, нанесённый окружающей среде от разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. В компании приняли решение выплатить требуемую сумму.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей.