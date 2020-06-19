Росприроднадзор: нефтяная плёнка сохранилась на реках под Норильском

https://static.news.ru/photo/9fe9bf1c-b22e-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю/РИА Новости

Нефтяная плёнка сохранилась на реках под Норильском после почти трёх недель работ по ликвидации катастрофической утечки дизельного топлива с подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

По словам чиновницы, плёнка остаётся на поверхности реки Амбарной и других водоёмов.

Считаем наиболее эффективным сейчас установку дополнительного количества так называемых сорбирующих бонов. Кампания обещала уже завтра их привезти и поставить, как по ручью, так и в русле реки Амбарная. Только они позволят нам собрать эту тонкую плёнку, — цитирует Родионову РИА Новости.

Руководитель Росприроднадзора уточнила, что загрязнённую воду собирают в специальные нефтетанки, а для транспортировки построят трубопровод.

Как писал NEWS.ru, утечка около 20-22 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

«Норильский никель» пообещал полностью оплатить работы по ликвидации аварии, которую экологи назвали одним из крупнейших ЧП в истории Арктики. По словам владельца Владимира Потанина, к 19 июня компания потратила около пяти миллиардов рублей - около 0,5% от прошлогодней прибыли.