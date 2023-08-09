Росприроднадзор ищет источник загрязнения Волго-Донского канала В Волго-Донском канале обнаружили нефтяную пленку площадью в 10 тысяч кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загрязнение неизвестного происхождения установили на площади более 10 тысяч кв. м в акватории Волго-Донского канала, передает ТАСС. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, специалисты отобрали пробы воды для проведения исследования.

Было осуществлено выездное обследование ВДСК имени В. И. Ленина между пятым и шестым шлюзами [акватория Волго-Донского канала в Волгограде], в ходе которого установлено загрязнение акватории в виде радужной пленки с характерным запахом для нефтепродуктов на площади более 10 тысяч кв. м. Источник загрязнения на момент осмотра не установлен, — говорится в сообщении.

Ранее биолог, эколог доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова рассказала, что возможный разлив нефти в Черном море, например, в результате аварии на танкере, обернется для региона тяжелой катастрофой. Она не исключила, что пятно из углеводородов растянется на сотни квадратных километров.

Эколог подчеркнула, что из-за разлива нефти гибнут в первую очередь самые чувствительные к загрязнениям виды рыб — так называемые биоиндикаторы.