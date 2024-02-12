Роспотребнадзор установил причину отравления 31 человека в Приморье Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у отравившихся бургерами в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили сальмонеллу у 31 человека, отравившегося бургерами в местном кафе, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам экспертов, в ходе проверки в заведении были выявлены многочисленные нарушения. В частности, у кафе отсутствовала какая-либо документация, подтверждающая соответствие продукции стандартам качества.

При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, — говорится в сообщении.

Представители ведомства также заявили, что в кафе не соблюдены правила, обеспечивающие безопасность продукции. Кроме того, Роспотребнадзор не обнаружил у сотрудников заведения сведений о прохождении медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки. Деятельность кафе была приостановлена, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, массовое отравление было зафиксировано в Дальнереченске. Специалисты Роспотребнадзора взяли смывы и ПЦР-пробы для установления причины отравления посетителей местного кафе. Дальнереченская прокуратура также организовала проверку.