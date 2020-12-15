Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 в Петербурге стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/268c32f4-3ecd-11eb-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Ограничения по COVID-19 позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского управления Роспотребнадзора.

Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации. По разным эпидзаконам спад заболеваемости мы должны видеть через 14 дней после введения ограничений, — отметила замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, слова которой приводит «Интерфакс».

Она также выразила надежду, что новогодние каникулы позволят зафиксировать спад заболеваемости в Санкт-Петербурге.

Согласно действующему распоряжению властей Санкт-Петербурга заведения общепита в городе работают до 23:00. Работа баров и ресторанов будет полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января заведения общепита не смогут обслуживать гостей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00).

Стоит отметить, что данные ограничения не коснутся производственных столовых, а также предприятий общепита, расположенных на вокзалах, в аэропорту и на заправках. С 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге будут закрыты учреждения культуры, а также Ленинградский зоопарк.

По состоянию на 15 декабря в Санкт-Петербурге зафиксировано 182 022 случая COVID-19. От заболевания скончались 6460 человек. Полностью излечились от вируса 102 497 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти прорабатывают варианты смягчения ограничений, связанных с распространением коронавируса.