Роспотребнадзор просит приостановить работу «Кухни на районе»

Фото: Владимир Ващенко/ТАСС

Заседание суда по вопросу приостановки деятельности «Кухни на районе»

Сотрудники Роспотребнадзора потребовали временно приостановить работу сервиса «Кухня на районе» из-за продолжения проверки продукции компании, сообщил корреспондент ТАСС из Люблинского суда Москвы. Деятельность компании хотят приостановить на 90 дней.

До этого стало известно, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Источником заражения послужила продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «Савон-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке).

До этого в Замоскворецкий суд Москвы подана апелляция со стороны генерального директора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина на решение о заключении под домашний арест по делу о массовом отравлении людей фасолью. Помимо Лозина, приговор также обжаловали глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.