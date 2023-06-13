Роспотребнадзор оценил качество воды в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС Роспотребнадзор назвал воду в Крыму соответствующей норме после происшествия на Каховской ГЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода в Северо-Крымском канале и в море у берегов полуострова соответствует нормам, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проверили качество воды на полуострове после ситуации на Каховской ГЭС.

Издание уточняет, что инспекторы Роспотребнадзора с 7 июня отбирали пробы воды для проверки показателей на отклонение от нормы. За этот период была сделана 101 проба воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, моря в Крыму и Северо-Крымского канала.

Питьевая вода соответствует нормативным показателям. По результатам исследований, негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается, — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб, нанесенный региону из-за ЧП на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей. По его словам, эта сумма может быть далеко не окончательной.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. После этого уровень воды в Каховском водохранилище, питающем в том числе и Северо-Крымский канал, стремительно понизился.