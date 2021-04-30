Роспотребнадзор назвал нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму

https://static.news.ru/photo/a8e663cc-aa80-11eb-91ed-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в Крыму на начало мая остаётся нестабильной. Об этом заявили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю журналистам РИА Новости.

По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъём, темпы прироста — от 3% до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем, — рассказала журналистам глава управления Наталья Пеньковская.

По её словам, введение нерабочих дней в мае необходимо для стабилизации эпидемиологической ситуации, было решено отменить массовые мероприятия. Акция «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-формат, от проведения первомайской демонстрации отказались. Пеньковская напомнила, что на полуострове действует масочный режим и другие ограничения. Об этом должны помнить крымчане и гости города.

В местном Роспотребнадзоре связывают увеличение числа новых случаев заболевания с пренебрежением жителями масочным режимом в общественных местах и транспорте. Это может привести к угрозе жизни и здоровью жителей полуострова. Пеньковская призвала крымчан соблюдать рекомендации ведомства во время майских праздников.

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму фиксируется в течение последних полутора месяцев. С середины апреля в республике ежедневно выявляются около 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 1 мая, за сутки в России коронавирусом заразились 9270 человек. Общее число заболевших составило 4 814 558 человек. За последние 24 часа излечились 8637 пациентов, умерли 392 человек. За всё время болезнь победили 4 436 583 человека, общее число погибших составило 110 520 человек.