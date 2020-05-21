Роспотребнадзор направил в Дагестан бригаду из противочумного института

https://static.news.ru/photo/5a21c50e-9b38-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravrd.ru

Специализированная бригада Ставропольского противочумного института направлена в Дагестан по поручению Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

По данным пресс-службы ведомства, в состав бригады вошли 12 ведущих специалистов учреждения. Они будут работать в мобильной лаборатории, в которой установлено самое современное оборудование, необходимое для диагностики COVID-19.

В Роспотребнадзоре уточнили, что кроме диагностики специалисты окажут практическую помощь медорганизациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией в срок до 25 мая.

Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.