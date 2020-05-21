Роспотребнадзор направил в Дагестан бригаду из противочумного института

Специализированная бригада Ставропольского противочумного института направлена в Дагестан по поручению Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
По данным пресс-службы ведомства, в состав бригады вошли 12 ведущих специалистов учреждения. Они будут работать в мобильной лаборатории, в которой установлено самое современное оборудование, необходимое для диагностики COVID-19.
В Роспотребнадзоре уточнили, что кроме диагностики специалисты окажут практическую помощь медорганизациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности,
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией в срок до 25 мая.
Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен