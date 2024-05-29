Рособрнадзор заинтересовался ситуацией со школьницами на ЕГЭ в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рособрнадзор следит за скандалом с досмотром школьниц на ЕГЭ в Воронеже, сообщили в ведомстве РИА Новости. Ученицы пожаловались, что их заставили снимать белье.

Рособрнадзор следит за ситуацией, — сказано в сообщении.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учениц воронежской школы не просили раздеваться для проверки перед ЕГЭ. По его словам, в ходе проверки выяснилось, что данный факт не соответствует действительности.

До этого СМИ со ссылкой на источник в правительстве Воронежской области сообщали, что школьницу, приподнявшую кофту возле металлодетектора на ЕГЭ в Воронеже, вряд ли попросили это сделать. По его словам, такая ситуация произошла случайно, а от охранников такой просьбы последовать не могло.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники Министерства образования Воронежской области.