Рослесхоз сообщил о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке

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Последствия пожаров вблизи деревни Голованово Рязанской области

Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) сообщило о ликвидации всех лесных пожаров на Дальнем Востоке в своем Telegram-канале. Отмечается, что в этом году площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе в 13 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сегодня дотушивается два лесных пожарах в СФО, ликвидированы все возгорания в ДФО — федеральных округах с самыми многолесными регионами России, — сказал глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, общая площадь лесных пожаров по России в целом по сравнению с прошлым годом тоже снизилась: с 9,5 млн га до 3,3 млн га — в 2,8 раза.

Советников объяснил, что улучшить ситуацию удалось благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, расширению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тыс. га. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тыс. га. Жители села Гришино Клепиковского района даже провели молебен о даровании дождя и прекращении лесных пожаров.

О том, как живут рязанские села, окруженные огнем, рассказал корреспондент NEWS.ru, побывавший в местах, где бушуют невиданные с 2010 года лесные пожары.