Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области выявили иностранный интернет-ресурс, хранящий за пределами РФ персональные данные миллиона россиян.
Речь идёт о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого находится на территории Франции. В его базе собраны сведения о жителях 60 российских городов, а также 34 городов Казахстана.
В настоящее время ресурс внесён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Следующим шагом станет ограничение к нему доступа в соответствии с правилами создания и ведения реестра,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований о хранении персональных данных россиян на территории страны. Согласно ему максимальное взыскание за подобное правонарушение, совершённое впервые, составит до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф может возрасти до 18 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен