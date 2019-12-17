https://static.news.ru/photo/911f0a0e-20c6-11ea-8521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области выявили иностранный интернет-ресурс, хранящий за пределами РФ персональные данные миллиона россиян.

Речь идёт о сайте nomerekaterinburga.com, домен которого находится на территории Франции. В его базе собраны сведения о жителях 60 российских городов, а также 34 городов Казахстана.

В настоящее время ресурс внесён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Следующим шагом станет ограничение к нему доступа в соответствии с правилами создания и ведения реестра, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований о хранении персональных данных россиян на территории страны. Согласно ему максимальное взыскание за подобное правонарушение, совершённое впервые, составит до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф может возрасти до 18 млн рублей.