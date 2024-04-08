Роскачество нашло смертельный сюрприз в шаурме из Москвы и Петербурга Роскачество нашло золотистый стафилококк в шаурме из Москвы и Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество исследовало шаурму из Санкт-Петербурга и Москвы и обнаружило золотистый стафилококк в одном из образцов, сообщили ТАСС в организации. По данным агентства, такой продукт может представлять смертельную опасность.

В шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной, — заявили в Роскачестве.

В продукции Chef Doner и «Ашан» также нашли листерии. По словам экспертов, употребление продукции с этими бактериями может привести к пищевой токсикоинфекции или листериозу. Вероятнее всего, стафилококк попал в шаурму от страдающего заболеванием работника объекта общепита. Фактором передачи мог послужить и испорченный соус.

Больше всего нарушений касались санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Их допустили 27 торговых марок. Только два образца из 29 оказались без нарушений по этому показателю. Кишечная палочка обнаружена в продукции 15 торговых марок (Ozon fresh, «ВкусВилл», Restoria, «Мираторг», «Глобус», Dostaевский, «Самая вкусная шаурма», «Добрые Съести», Chef Doner, «Кафе Кебаб», «Шаверно», «Шаверлэнд», «КручуВерчу», «Super кебаб» и «Просто Вася»).

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