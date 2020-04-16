Рошаль рассказал о конфликтах в РКБ Башкирии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/046407a2-7fcd-11ea-abc8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РКБ Башкирии возникли внутренние конфликты из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, на данный момент главврач справляется со своими прямыми обязанностями. Ранее глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам башкирского правительства и главам муниципалитетов провериться на коронавирус.

NEWS.ru ранее писал, что в Башкирии скончался пациент с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.