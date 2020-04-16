Рошаль рассказал о конфликтах в РКБ Башкирии из-за коронавируса

В РКБ Башкирии возникли внутренние конфликты из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
По его словам, на данный момент главврач справляется со своими прямыми обязанностями. Ранее глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам башкирского правительства и главам муниципалитетов провериться на коронавирус.
NEWS.ru ранее писал, что в Башкирии скончался пациент с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
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