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Рошаль рассказал о конфликтах в РКБ Башкирии из-за коронавируса

13:22, 16 апреля 2020 10
Леонид Рошаль Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РКБ Башкирии возникли внутренние конфликты из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По его словам, на данный момент главврач справляется со своими прямыми обязанностями. Ранее глава республики Радий Хабиров поручил чиновникам башкирского правительства и главам муниципалитетов провериться на коронавирус.

NEWS.ru ранее писал, что в Башкирии скончался пациент с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

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