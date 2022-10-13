Росгвардия задержала запорожца, передававшего ВСУ данные о ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники Росгвардии задержали запорожца, который передавал информацию о военных и бронетехнике ВС РФ по указу куратора из Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина признался в передаче данных о российских военных, а также объектах гражданской структуры и обстановке в одном из населенных пунктов Киеву.

В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов, — сказано в сообщении.

Как указал задержанный, поначалу куратор платил за полученную информацию, но позже стал требовать данные шантажом. По словам запорожца, сотрудник СБУ просил указывать точки на карте, в которых расположены российские войска, склады, техника и коменданты.

Написал этот человек (агент СБУ. — NEWS.ru), что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа где находится комендатура, — признался задержанный.

Накануне стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные о расположении и перемещении российских военнослужащих и техники. Сведения он добывал в ходе личного наблюдения, а также получал от родственников и знакомых, сообщается на сайте ведомства.