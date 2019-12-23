Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Управлении федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Республике Татарстан сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к проведению занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют, — говорится в сообщении ведомства.

Как писал NEWS.ru, глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса».

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