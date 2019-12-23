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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане.

Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить, — цитирует ТАСС Колокольцева. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 декабря...