https://static.news.ru/photo/cb03e238-262c-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Управлении федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Республике Татарстан сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к проведению занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района.
Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют, — говорится в сообщении ведомства.
Как писал NEWS.ru, глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса».