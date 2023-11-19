Росгвардейцы спасли провалившихся под лед детей в казанском сквере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии спасли двоих детей, провалившихся под лед в казанском сквере «Чишмяле», сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Их позвал на помощь проходивший мимо мужчина. Замерзших детей вытащили из воды и до приезда скорой помощи укутали в бушлаты, уточнил канал.

По его информации, дети бултыхались в нескольких метрах от берега. Прохожий, заметив это, побежал в ближайший отдел полиции, откуда выходили сотрудники Росгвардии. Все вместе они побежали к пруду спасать детей. Канал уточнил, что сотрудники рисковали собственными жизнями, так как лед оказался очень тонким.

После того как дети были спасены, нашлась их мама. По информации канала, сотрудники не стали дожидаться скорой и остановили попутную. Она доставила детей в районную больницу.

Ранее на реке Ичере в Иркутской области погибли четверо лесорубов, провалившихся под лед вместе с вездеходом. Еще двоим удалось спастись, они на момент трагедии находились в кабине. Личности погибших уже установлены: это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса.