Росгвардейцы спасли пенсионеров из горящего дома на Урале

Фото: 66.rosguard.gov.ru

На Урале росгвардейцы спасли двух пенсионеров из горящего дома, пишет «КП-Екатеринбург». Как сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области, прапорщик Роман Сажаев, сержант Иван Морозов и младший сержант Арсений Безукладников заметили пожар во время патрулирования. Огонь разгорелся в одном из частных жилых домов Каменск-Уральского.

Стражи порядка сообщили о ЧП оператору ЕДДС, и по указанному адресу были направлены пожарные расчеты и бригада скорой медицинской помощи, — подчеркнули в Росгвардии.

Росгвардейцы не стали дожидаться приезда спасателей и взломали входную дверь, так как в помещении могли находиться люди. В доме они обнаружили пенсионеров 61 и 71 года и вывели их на улицу. К моменту прибытия сотрудников МЧС крыша дома была полностью охвачена огнем. Спасатели потушили возгорание, а медики осмотрели пенсионеров. Сами росгвардейцы вернулись к патрулированию улиц.

Пожарные ранее спасли жильцов многоквартирного деревянного дома в Волгоградской области. Огонь быстро охватил строение, жители второго этажа оказались заблокированы. Огнеборцы МЧС России эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. Огонь тушили более трех десятков спасателей, было задействовано 10 единиц спецтехники.