Росгвардейцы обнаружили схрон с иностранными боеприпасами в ЛНР

Фото: rosguard.gov.ru

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили военнослужащие Росгвардии в Луганской Народной Республике, сообщается на сайте ведомства. О предполагаемом тайнике в одном из заброшенных зданий сообщили сотрудники военной контрразведки.

Изъяты автомат АК-12, пистолеты ПМ и ИЖ-78-7,6, фрагмент американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300, реактивный огнемет «Шмель», противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень», более семи тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, — говорится в сообщении.

Также в схроне обнаружили четырнадцать минометных мин 120 мм, более 35 гранат разных моделей, в том числе 20 иностранных CRTG HEDP 40 мм, а также М67 и GHO-1 RDX.

До этого сотрудники УФСБ России по Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой недалеко от города Таврийск. В нем находились боеприпасы для различных типов стрелкового оружия, гранаты, а также боеприпасы к гранатометам РПГ-7. Владельца тайника нашли. Им оказался гражданин Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в составе украинского подразделения теробороны.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае строители нашли схрон с оружием и боеприпасами под полом дома, когда проводили ремонт в пристройке жилого дома. Всего было обнаружено более 10 гранат, сотни детонаторов, а также другие детали для бомб. Также в тайнике хранилась почти тысяча патронов разного калибра.