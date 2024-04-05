Росгвардейца представили к награде за задержание напавшего на Чибиса Задержавший напавшего на Чибиса росгвардеец представлен к награде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержавший напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчину росгвардеец будет представлен к награде, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, сотрудник Росгвардии среагировал мгновенно и проявил профессионализм.

По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия, — написал парламентарий.

По данным депутата, росгвардейцу 41 год. Мужчина служит в органах правопорядка с 2007 года, участвовал в специальной военной операции, он ветеран боевых действий.

Ранее сообщалось, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области, оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление.

О ранении нападавшего ранее сообщили в Росгвардии. Там уточнили, что один из сотрудников ОМОН, ответственный за общественный порядок, применил табельное оружие против мужчины, с ножом набросившегося на политика. Задержанному оказали медицинскую помощь в той же больнице, в которую доставили губернатора.