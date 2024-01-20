Росгвардейца нашли мертвым в уборной отдела вневедомственной охраны «Mash на Мойке»: росгвардейца нашли мертвым в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Младшего сержанта полиции нашли мертвым в уборной отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, рядом с телом правоохранителя лежал табельный пистолет Макарова.

Как пишет канал, 24-летний росгвардеец занимал должность полицейского-водителя, в день заступления на смену он получил табельное оружие, однако на развод не явился. По информации канала, уборная, в которой нашли труп молодого человека, была заперта изнутри.

Как уточняет канал, незадолго до произошедшего мужчина опубликовал посты в социальных сетях, в которых попрощался с родными. Следователи приступили к выяснению деталей и причин смерти стража порядка.

Ранее в Екатеринбурге в многоэтажном доме на Базовом переулке, 50 обнаружили тело сотрудника полиции, который ранее участвовал в раскрытие дела об убийстве пенсионеров. Правоохранитель работал во втором отделе полиции и проводил обход по квартирам, опрашивая соседей погибших.

Сообщалось, что после работы на месте происшествия майор отправился на встречу с родственником. Тело участкового нашли в подъезде с несколькими пулевыми ранениями, а рядом лежали гильзы, предварительно, от его табельного оружия, которое покойный не сдал.