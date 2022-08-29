Росгвардеец спас кота из горящего дома в Улан-Удэ

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

В одной из квартир многоэтажного дома в Улан-Удэ накануне произошел пожар, пишет «МК в Бурятии». В результате дочь хозяйки квартиры была доставлена в больницу с ожогами, а кота, чуть не задохнувшегося в дыму, спас сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Александр Суворов.

Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут 20 я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришел в себя, но состояние его было тяжелым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику, — рассказал он.

Пресс-служба Росгвардии Бурятии сообщила, что Суворов узнал о правилах оказания первой медицинской помощи животным из ранее прочитанной специальной литературы. Также известно, что он очень любит животных — дома у него живут три кошки и две собаки. Позже мужчина обзванивал ветклиники города, чтобы узнать дальнейшую судьбу спасенного им кота, но так и не нашел учреждение, куда поступало бы животное с отравлением угарным газом.

23 августа в Москве пенсионер упал с дерева и сломал ребра, решив спасти кота. Мужчина, ранее работавший промышленным альпинистом, залез на дерево, подстраховавшись веревкой, но сорвался с большой высоты. Свидетелем падения стала проходившая мимо пенсионерка, которая и вызвала скорую. В результате происшествия несостоявшемуся спасателю поставили диагноз «пневмоторакс», зафиксировали переломы шести ребер и направили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.