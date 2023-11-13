Росгвардеец отстрелил себе палец во время сдачи табельного оружия Нижегородский росгвардеец отстрелил указательный палец во время сдачи оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник Росгвардии из Нижнего Новгорода случайно отстрелил себе указательный палец, когда сдавал табельное оружие, сообщает Telegram-канал Ni Mash. В результате произошедшего раненому стражу порядка потребовалась госпитализация.

По информации канала, это произошло с 45-летним капитаном полиции, который служит в Росгвардии. В момент инцидента мужчина сдавал пистолет Макарова и случайно нажал на спусковой механизм. Пистолет калибра 9 мм не был на предохранителе, из-за чего последовал выстрел. После произошедшего мужчина отправился в ближайший травмпункт, а потом в больницу.

Ранее житель Югры по ошибке выстрелил из ружья в 15-летнего подростка. Инцидент произошел на реке Северная Сосьва, где мужчина охотился на гусей. В результате происшествия ребенок был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

В начале ноября в американском Лас-Вегасе малолетний ребенок случайно выстрелил в себя из пистолета, который нашел на улице. По информации местных полицейских, оружие находилось на детской площадке. Малыша госпитализировали в критическом состоянии. Стражи порядка предположили, что оружие мог выкинуть подросток, который ранее открыл стрельбу в автобусе.