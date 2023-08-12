Росгидромет предупредил россиян о подступающих ливнях Вильфанд: в 14 регионах России будут идти сильные дожди в ближайшие дни

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Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскую, Омскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов страны, предупредил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также метеоролог прогнозировал понижение температуры в названых регионах.

Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что не обойдут дожди и некоторые регионы юга России. Так, в Краснодарском крае и Адыге в выходные дни прогнозируются сильные осадки, гроза, град и ветер до 25 метров в секунду.

Кроме того, сильный дождь, по словам Вильфанда, ожидается в ближайшие дни в Тыве, центре Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек тропическую жару в Москве на следующей неделе. По его словам, температура в столице поднимется до 33 градусов. Жaркую погоду принесет в город к четвергу, 17 августа, азорский антициклон.