«Росэнергоатом»: ситуация с ЗАЭС требует пересмотра стандартов безопасности «Росэнергоатом»: атаки ВСУ на ЗАЭС способствуют пересмотру стандартов безопасности

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах, заявил ТАСС гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Уточняется, что речь идет о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году.

В первую очередь [необходимо] внедрение в стандарты, правила, регламенты дополнительных мер технологической защиты, в том числе в связи с применением силы посредством артиллерийского огня, — сказал Карчаа.

Он отметил, что первоначально необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре. Кроме того, требуется сформировать порядок действий ответственного персонала в случае угроз соответствующего типа.

Также, заявил Карчаа, придется пересмотреть безопасность систем хранения на атомных электростанциях. Он пояснил, что сами реакторы находятся в сверхзащищенных комнатах, но некоторые ядерные материалы хранятся в уязвимых с точки зрения прочности помещениях. Глава «Росэнергоатома» добавил, что это же касается и систем охлаждения.

На мой взгляд, необходим пересмотр порядка хранения делящихся материалов, в том числе и ядерного топлива, отработанных материалов. Как показывает практика, уязвимость есть, потому что станции не рассчитаны быть под ударом, — сказал он.

В ноябре Минобороны России сообщило о периоде затишья на Запорожской АЭС. В ведомстве констатировали сокращение числа попыток причинить ущерб станции со стороны украинских войск.