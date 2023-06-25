Росавтодор: все ограничения на трассах сняты

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Все ограничения на дорогах, введенные ранее на фоне мятежа, были сняты. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Федеральное дорожное агентство РФ.

Все ранее введенные ограничения на трассах сняты, — заявили в агентстве.

Ранее о временных ограничениях движения пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону сообщил глава региона Василий Голубев. Губернатор отмечал, что муниципальный транспорт продолжает работать, но при этом маршруты в центре города изменены. Кроме того, Голубев уточнял, что железнодорожный и пригородный транспорт штатно работает из Азова, Батайска и Аксая.

24 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о временных ограничениях движения на дорогах вблизи границ региона с Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областями. Шапша призвал воздержаться от поездок на личном автотранспорте по соответствующим дорогам без крайней необходимости.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.