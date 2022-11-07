Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны. Мера будет действовать до 15 ноября. По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Отечественным авиаперевозчикам рекомендовали использовать альтернативные маршруты, задействовав аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэровокзалы России работают штатно, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.