Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Согласно сообщению ведомства, мера будет действовать до 10 сентября.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные терминалы страны работают в штатном режиме, подчеркнули в Росавиции.

В последний раз режим ограничения полетов продлевали 26 августа. Авиаперевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами, задействовав терминалы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что в ближайшее время российские власти обсудят возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.