Росавиация вновь продлила запрет полетов в 11 аэропортов России

Фото: vk.com/platov_airport

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, говорится на сайте ведомства. Запрет будет действовать до 16 сентября. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — сказано в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

В последний раз режим ограничения полетов продлевали до 10 сентября.

27 августа стало известно, что российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.