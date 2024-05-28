Росавиация раскрыла, в каком состоянии вертолет Ми-8 в Мурманской области Росавиация: вертолет Ми-8 получил повреждения после посадки под Мурманском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Мурманской области, имеет повреждения, сообщила пресс-служба Росавиации. Причиной инцидента мог стать отказ двигателей, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Там отметили, что вертолет имеет повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их уже направили в Мурманск.

Ранее стало известно, что аварийно-спасательный отряд вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области. Транспортный прокурор региона Михаил Авакьян уточнил, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. На его борту находились семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира.

Вертолет авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пачи за 20 км до пункта назначения. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты. Воздушные суда, находящиеся на эшелонах к северо-востоку от Москвы, временно поменяли маршруты. При этом выяснилось, что аэропорты в Московском авиационном узле работают без сбоев, изменения в курсах не оказали влияния на прибытие рейсов.