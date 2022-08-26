Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 4 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов центральной и южной части России, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Мера будет действовать до 4 сентября.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 04 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты по-прежнему ограничены в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные терминалы работают в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

В последний раз режим ограничения полетов продлевали 22 августа. Тогда перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Росавиация изменила механизм допуска авиакомпаний к международным перелетам. Теперь при принятии решения будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям. Такая мера будет действовать во исполнение поручения президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями не менее 100 млн пассажиров по итогам года.