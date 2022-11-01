Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября, сообщается на сайте ведомства. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени, — сообщили в Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.