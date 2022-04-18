Росавиация продлила ограничения полётов в аэропорты на юге РФ до 25 апреля

Росавиация продлила режим ограничения на полёты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 25 апреля. Ведомство порекомендовало авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

До 03:45 по московскому времени 25 апреля 2022 года продлён режим временного ограничения на полёты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся. Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.