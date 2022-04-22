Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России

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Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала регионы, лидирующие в проведении реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает «360». В их число вошли Астраханская, Калининградская, Курская области. Сейчас их задача — выбрать участки для создания необходимых мощностей, сказала Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Также в список лидеров, по словам вице-премьера, вошли Московская, Мурманская, Нижегородская области. А кроме того, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Задача регионов — оперативно...