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Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России

09:23, 23 апреля 2022
Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты на юге России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росавиация продлила режим ограничения на полёты в 11 российских аэропортов, находящихся на юге и в центральной части России до 1 мая. Авиакомпаниям было рекомендовало пользоваться альтернативными маршрутами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 по московскому времени 1 мая 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста,говорится в сообщении.

Авиаперевозчикам рекомендовано организовать доставку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, отметили в Росавиации.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Затем временные ограничения продлялись, а список терминалов расширялся. Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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