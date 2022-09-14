Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 22 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 22 сентября 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — сказано в сообщении.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. В последний раз режим ограничения полетов продлевали до 16 сентября.

27 августа стало известно, что российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.