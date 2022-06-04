Росавиация продлила запрет полетов на юг России Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 12 июня

Фото: krr.aero

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России, сообщается на официальном сайте ведомства. Меры будут действовать до 03:45 по московскому времени воскресенья, 12 июня. Ограничение касается полетов в аэропорты 11 российских городов — это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров альтернативными направлениями. Например, задействовать воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Москвы и других городов.

На текущий момент все остальные аэропорты в России продолжают работу в штатном режиме. Изменения в работе отдельных авиакомпаний рекомендуется проверять у их представителей или на официальных сайтах аэропортов.

Ограничения продлеваются уже в 17-й раз. Ранее запреты на полеты на юг России распространялись на период до 6 июня.

Ранее президент России Владимир Путин поручил улучшить железнодорожное сообщение в условиях закрытых аэропортов. Глава государства отметил, что особенно важно обеспечить бесперебойную работу пассажирского сообщения к черноморским курортам.