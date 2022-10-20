Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортов до 28 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 28 октября 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты связали снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово и Шереметьево.

Также стало известно, что российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.