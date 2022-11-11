Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городах России Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городах России до 21 ноября

Фото: belgorodavia.ru

Режим ограничения полетов в 11 городах в южной и центральной частях России продлен до 21 ноября, сообщает Росавиация. Так, ограничительные меры будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022 года, — говорится на сайте Росавиации.

Отечественным авиаперевозчикам рекомендовали использовать альтернативные маршруты, задействовав аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэровокзалы России работают штатно, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек. При этом международные авиаперевозки российских компаний снизились с января по сентябрь почти на 16% — до 13 млн человек.

В сентябре стало известно, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%. Так, аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь первых месяцев года, во Внуково пассажиропоток снизился на 7%, до 10,9 млн пассажиров за тот же период, а в Шереметьево отмечается потеря трафика почти на 40%.