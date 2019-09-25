https://static.news.ru/photo/4741790e-df84-11e9-845a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Компания «НоваВинд», входящая в госкорпорацию «Росатом», приступила к строительству Кочубеевской ветроэлектростанции (ВЭС). Объект, который реализуют в Ставропольском крае, станет самой мощной ВЭС в России.

Общая мощность станции составит 210 МВт. Она будет состоять из 84 ветряков мощностью 2,5 МВт каждый. Планируется, что ежегодно ВЭС в среднем будет вырабатывать около 500 млн киловатт-часов.

Стоимость Кочубеевской ВЭС составит более 23 млрд рублей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Росатом и группа «Трансмашхолдинг» собираются выпускать поезда, которые работают на водородном топливе. РЖД при этом считает, что в качестве пилотного полигона для тестирования новой техники подойдёт остров Сахалин.