Росатом построит ветропарки в Чукотском автономном округе

Фото: Пресс-служба «Росатом»

Правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд», которое является дивизионом Росатома по ветроэнергетике, заключили соглашение о строительстве ветропарков в регионе, их планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года. Соответствующий документ был подписан губернатором Романом Копиным и генеральным директором фирмы Григорием Назаровым.

На сегодняшний день мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков на юге нашей страны. Появление ветропарков в северных регионах России не только создаст условия для снижения углеродного следа, но и внесет значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учетом географических особенностей региона, — заявил Назаров.

Он также выразил надежду, что сотрудничество положительным образом повлияет на развитие региона. Копин, в свою очередь, напомнил, что Чукотский автономный округ расположен на арктической территории. По его словам, в регионе часто дуют ветры, а природа нуждается в бережном отношении. Именно поэтому власти уделяют немало внимания экологической составляющей во всех промышленных и энергетических проектах. Копин считает, что ветропарки станут «хорошей альтернативой» другим источникам энергии из-за их экологичности и сниженной потребности в доставке топлива.

В 2021 году Росатом ввел в эксплуатацию Кочубеевскую ветроэлектростанцию (ВЭС), установленная мощность которой составляет 210 МВт. С января она начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Это второй завершенный проект «НоваВинд». Первый ветропарк был возведен в Адыгее.