Романы японского классика маркировали в России плашками иноагента Романы Юкио Мисима маркировали плашками иностранного агента

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Романы японского классика Юкио Мисима маркировали плашками иностранного агента в воронежском книжном магазине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, книги с подобными предупреждениями были замечены на полках магазина «Читай-город» на улице 20-летия Октября.

Как отмечает канал, это может быть связано с тем, что ряд произведений японского литератора, в частности «Золотой храм» и «Исповедь маски», переводил на русский язык писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мисима считается классиком японской литературы, он трижды был номинирован на Нобелевскую премию. Он погиб в возрасте 45 лет в результате попытки устроить в Японии госпереворот.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что дети не воспринимают всерьез книгу «Вредные советы» Григория Остера и не используют ее как рекомендацию к действию. Комментируя информацию некоторых СМИ о возможном изъятии книги из продажи, фантаст отметил, что те, кто считает книгу вредной и хочет ее запретить, либо держат детей за идиотов, либо сами ими являются.

Лукьяненко отметил, что Остер дает правильные советы в шуточной форме, доводя их до абсурда. Писатель подчеркнул, что можно пойти дальше и запретить другие детские произведения, например про Ивана-царевича, который рубит головы Змею Горынычу.