Роман с бывшим танцором дорого обошелся жительнице Казани Бывший танцор выманил 3,5 млн рублей у возлюбленной из Казани

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Бывший танцор выманил 3,5 млн рублей у влюбленной в него жительницы Казани, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Ради возлюбленного девушка лишилась всех сбережений и залезла в долги.

Жительница Казани познакомилась с молодым человеком в соцсетях и вскоре влюбилась. Они сразу начали встречаться. Молодой человек пообещал девушке открыть салон по плетению афрокосичек, но попросил у нее денег, так как якобы вложил свои средства в бизнес и полностью исчерпал кредитный лимит. Зарабатывать мужчина пообещал на ставках.

Девушка отдала возлюбленному 400 тысяч рублей сбережений, но этого оказалось недостаточно. Тогда ей пришлось брать кредиты. Всего она набрала 3,1 млн рублей, а когда банки начали ей отказывать, обратилась к маме.

Женщина проверила возлюбленного дочери и выяснила, что это участник пятого сезона телешоу «Танцы». По данным Mash Iptash, молодой человек уже обманул как минимум двух жительниц Казани и был объявлен в розыск за мошенничество. В 2022 году он выплатил долги. Теперь новая возлюбленная танцора написала на него заявление, однако молодой человек скрылся.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик выполнил «задания» в игре и лишил мать 226 тысяч рублей. Женщина рассказала, что сын играл на своем телефоне, а затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом, который попросил сделать фото с ее банковского приложения за 10 тысяч бонусов в игре. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.