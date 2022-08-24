Ройзмана задержали на двое суток по делу о дискредитации ВС РФ Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан на двое суток по делу о дискредитации ВС РФ

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол о его задержании на 48 часов, заявил в беседе с E1.RU адвокат политика Владислав Идамжапов. Ранее сообщалось, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, однако протокол о задержании был составлен в Екатеринбурге.

На Евгения Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов, — заявил его защитник.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в собственной квартире. Силовики провели в его квартире обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

В 2022 году политик был оштрафован судом трижды за дискредитацию российских войск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По словам Ройзмана, основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине.

Позднее стало известно, что бывшего мэра Екатеринбурга переведут в Москву для проведения следственных мероприятий. До последнего момента он находился в региональном управлении МВД в Екатеринбурге.